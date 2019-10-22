Полиция задержала мужчину в Новой Москве, убившего ножом двух человек и ранившего еще четверых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

с чего всё началось

Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей. Как стало известно, подозреваемого уже задержали.

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

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