Происшествия
Газета.RuМужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей. Как стало известно, подозреваемого уже задержали.
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с чего всё началось
Полиция задержала мужчину в Новой Москве, убившего ножом двух человек и ранившего еще четверых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.ТАСС04:04
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Происшествия
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Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.