Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС. Причиной аварии явилось подтопление конструкции.

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