Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС. Причиной аварии явилось подтопление конструкции.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

В Новой Москве обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.
ТАСС11:15

Подробнее о событии

В Новой Москве обвалился автомобильный мост

РБК12:45

Автомобильное движение по мосту в ТиНАО восстановят в ближайшие часы

Вечерняя Москва13:28

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Вести.Ru11:44

ГИБДД: В результате просадки опоры автомобильного моста через реку Незнайку в ТиНАО никто не пострадал

Агентство Москва12:09

Движение по мосту через реку Незнайка восстановят в ближайшие часы

РИА Новости13:07

При просадке опоры автомобильного моста в ТиНАО никто не пострадал

Москва 2412:27

Движение по мосту через реку Незнайка в Новой Москве полностью перекрыто

ТАСС12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
645
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
389
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
37
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Экономика

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

«Задолженность «Первого канала» перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе.
РБК 14:47
61
Общество

ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения

Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия 08:05
Происшествия

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

RT на русском вчера в 02:53
1,9K
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
32
Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
35
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
498
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
711
Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
1
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
40
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
89
Политика

Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Попытки Киева провести переговоры с предварительно отобранными лицами означают фактически отказ от выполнения Минских соглашений, заявил полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Взгляд.ру 14:50
Политика

Польша с 13 июня откроет границы со странами Евросоюза

Польша с 13 июня откроет границы для граждан стран Евросоюза.
РЕН ТВ 10:48
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
15
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
201
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
21
Экономика

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
28
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
260
Транспорт

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
68
Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
435
Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
177
Происшествия

Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

РИА Новости 14:30
207
Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
542
Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
19
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

REGNUM вчера в 12:08
911
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США

РИА Новости 13:13
3
Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное