Происшествия
Вести.RuВ Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС. Причиной аварии явилось подтопление конструкции.
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с чего всё началось
Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.ТАСС11:15
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Газета.Ru 10:24
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
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В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
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В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США
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NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
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