Происшествия
RT на русскомВ Новой Москве обрушился мост через реку Незнайку
В деревне Большое Покровское Новой Москвы произошла просадка опоры автомобильного моста через реку Незнайку.
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с чего всё началось
Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.ТАСС11:15
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Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца
Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
"Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.
РИА Новости 14:55
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz E-Class
В Германии обновлённые седаны Mercedes-Benz E-Class только стали поступать клиентам, а российские дилеры уже начали принимать предзаказы на новинку.
SpeedMe 14:14
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Гаджеты
Google выпустила бета-версию Android 11
Компания Google выпустила в открытый доступ первую бета-версию операционной системы Android 11.
Российская газета 15:49
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли ЛНР после двенадцати дней тишины
Украинские силовики в среду открыли огонь из миномета по территории самопровозглашенной Луганской народной республики после двенадцати дней тишины, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 15:59
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ 10:18
Армия и оружие
В Харькове поймали русского шпиона
В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.
Утро.ru 11:39
Экономика
В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:46
Фигурное катание
Кавагути объяснила популярность Загитовой в Японии
Фигуристка Юко Кавагути рассказала о популярности спортсменки Алины Загитовой в Японии.
РИА Новости 13:45
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Политика
В США хотят переименовать названные в честь конфедератов военные базы
В США рассматривают возможность пойти на переименование местных военных баз, получивших свое название в честь конфедератов.
Актуальные Новости вчера в 01:51
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".
Российская газета 06:03
Происшествия
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02