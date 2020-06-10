Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

В деревне Большое Покровское Новой Москвы произошла просадка опоры автомобильного моста через реку Незнайку.

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайку

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