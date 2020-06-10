Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Новой Москве обрушился мост через реку Незнайку

В деревне Большое Покровское Новой Москвы произошла просадка опоры автомобильного моста через реку Незнайку.
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В Новой Москве обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.
ТАСС11:15

Подробнее о событии

В Новой Москве обвалился автомобильный мост

РБК12:45

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Вести.Ru11:44

При просадке опоры автомобильного моста в ТиНАО никто не пострадал

Москва 2412:27

ГИБДД: В результате просадки опоры автомобильного моста через реку Незнайку в ТиНАО никто не пострадал

Агентство Москва12:09

Движение по мосту через реку Незнайка восстановят в ближайшие часы

РИА Новости13:07

Автомобильное движение по мосту в ТиНАО восстановят в ближайшие часы

Вечерняя Москва13:28

Движение по мосту через реку Незнайка в Новой Москве полностью перекрыто

ТАСС12:35
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1K
Общество

Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
2,2K
Общество

В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде

"Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.
РИА Новости 14:55
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz E-Class

В Германии обновлённые седаны Mercedes-Benz E-Class только стали поступать клиентам, а российские дилеры уже начали принимать предзаказы на новинку.
SpeedMe 14:14
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Игры

Представлен трейлер космического хоррора Nemesis: Distress

Матч ТВ 10:43
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
1K
Гаджеты

Google выпустила бета-версию Android 11

Компания Google выпустила в открытый доступ первую бета-версию операционной системы Android 11.
Российская газета 15:49
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
730
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Кино

Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере

Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
2
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1K
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли ЛНР после двенадцати дней тишины

Украинские силовики в среду открыли огонь из миномета по территории самопровозглашенной Луганской народной республики после двенадцати дней тишины, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 15:59
Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ 10:18
Армия и оружие

В Харькове поймали русского шпиона

В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.
Утро.ru 11:39
Экономика

В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
5
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
71
Политика

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:46
2,1K
Фигурное катание

Кавагути объяснила популярность Загитовой в Японии

Фигуристка Юко Кавагути рассказала о популярности спортсменки Алины Загитовой в Японии.
РИА Новости 13:45
Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
2
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
36
Политика

В США хотят переименовать названные в честь конфедератов военные базы

В США рассматривают возможность пойти на переименование местных военных баз, получивших свое название в честь конфедератов.
Актуальные Новости вчера в 01:51
1
Кино

Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".
Российская газета 06:03
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Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Телеканал ОТВ вчера в 15:23
7K
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
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