Общество

Газета.RuГазета.RuВ Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом

В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Как отмечается, больница будет построена на Калужском шоссе за "бетонным" кольцом.
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с чего всё началось
В Москве в рамках режима повышенной готовности построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте
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