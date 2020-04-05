Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтроящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, загорелось несколько палаток на стройплощадке.
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В Новой Москве произошел пожар около строящейся инфекционной больницы

РБК04:13

Один человек погиб при пожаре в Новой Москве

Вечерняя Москва04:09

Пожар произошел на стройке инфекционной больницы в Новой Москве

РЕН ТВ03:28

При пожаре на стройке инфекционной больницы в Новой Москве погиб человек

ТАСС03:37

Пожар произошел на стройке инфекционной больницы в ТиНАО

Москва 2403:29

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

Lenta.ru03:41

Пожар произошел рядом со стройплощадкой коронавирусной больницы в Новой Москвей

Интерфакс03:25
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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Интерфакс 03:44
Общество

В Крыму выявили два новых случая коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:42
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Общество

Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Известия 03:58
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль 02:39
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:20
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
РЕН ТВ 03:58
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Политика

Путин: Главы регионов получат дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
Росбалт 02 апреля в 10:08
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Российская газета 03:36
Шоу-бизнес

О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина

Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Live24 вчера в 02:11
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 03 апреля в 09:02
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Здоровье

Врач рассказала о течении болезни у новорожденных с коронавирусом

Live24 04:05
Общество

Елизавета II выступит с экстренным обращением к нации на фоне пандемии

Российская газета 03 апреля в 10:45
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

Известия вчера в 21:02
Здоровье

В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Новый День 02:46
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 03 апреля в 06:31
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК вчера в 12:01
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ 03 апреля в 07:21
Общество

В России могут продлить учебный год в школах до 8 июня

Напомним: в России из-за нерабочего месяца всех детей перевели на дистанционное образование.
МонаВиста вчера в 11:26
Главное