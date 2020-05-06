Общество
РБКВ Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на департамент по развитию новых территорий столицы. «Сегодня был закончен вывоз строительного мусора», — отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось
Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО в рамках подготовительных работ по строительству будущей дороги «Марьино - Саларьево». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.Агентство Москва05:50
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Общество
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
Общество
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Политика
Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт
Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Коммерсантъ 11:01
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Общество
Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
Общество
Министр культуры заразилась коронавирусом
У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
РИА Новости 07:37
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест
Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии
Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Здоровье
Курение названо фактором смертности мужчин от коронавируса
Осложнения и смертельные случаи в результате заражения коронавирусом среди мужчин наблюдаются чаще.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:13
Музыка
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер
Полит.ру 12:08
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Правительство подготовит итоги анализа социально-экономических последствий распространения коронавируса на территории России, включая определение потерь по отраслям экономики.
ТАСС 13:32
Общество
Глава Минобрнауки России находится на самоизоляции
В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что глава ведомства Валерий Фальков находится на самоизоляции.
RT на русском 14:30
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 10:26
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Общество
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки
Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Политика
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России
Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru 14:35