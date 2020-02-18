Спрос на квартиры в новостройках Новой Москвы в 2019 году упал на 16%. Снижение продаж на новых территориях зафиксировано впервые за семь лет, говорится в исследовании компании «Метриум».

В Новой Москве впервые за семь лет упали продажи в новостройках

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