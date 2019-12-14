Общество
ТАССВ Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации
Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки. Об этом сообщается в ее Twitter.
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с чего всё началось
Новый Орлеан, США, 14 декабря 2019, 05:59 — REGNUM Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за хаоса, возникшего в результате массированной кибератаки, сообщается 13 декабря в её Twitter.REGNUMвчера в 21:59
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Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Политика
В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс
Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».
Политика
Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Политика
В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Общество
Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка
Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Общество
Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака
Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Армия и оружие
Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «Панцирь-С1» и советского ЗРК «Куб».
Общество
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов
Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
Политика
Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»
Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
Армия и оружие
КНДР провела крупное испытание на полигоне Сохэ
Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ.
Общество
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов
Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") планирует внести законопроект об уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения, в начале 2020 года.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Вооруженный конфликт произошел на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.