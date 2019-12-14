с чего всё началось

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки. Об этом сообщается в ее Twitter.

Кино За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Хоккей Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.

Политика МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».

Общество Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Политика Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.

Общество Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.

Общество В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") планирует внести законопроект об уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения, в начале 2020 года.