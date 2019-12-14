с чего всё началось

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.

Спорт В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020 Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Общество Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.

Политика Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.

Происшествия Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Происшествия В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Музыка Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.

Армия и оружие Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.