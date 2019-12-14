Общество
РБКВ Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
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с чего всё началось
Новый Орлеан, США, 14 декабря 2019, 05:59 — REGNUM Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за хаоса, возникшего в результате массированной кибератаки, сообщается 13 декабря в её Twitter.REGNUMвчера в 21:59
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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
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Глава МИД Украины заявил о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс
Миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс, если все возможности Минских соглашений будут исчерпаны, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
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В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
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Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Спорт
В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Кино
20 культовых фильмов, которым в 2020 году стукнет 20 лет
Неудивительно, что когда-то именно на начало 2000 года все ставили старт нового века и тысячелетия.
Космос
Корабль Boeing Starliner признали готовым к запуску к МКС
Проверка специалистов компании Boeing, разработавшей корабль, и сотрудников NASA показала, что Starliner готов к первому полёту к Международной космической станции.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
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Армия и оружие
Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам
В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.