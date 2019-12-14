Общество
РБКВ Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
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Наука
Выявлены вызывающие бессонницу продукты
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Происшествия
В Екатеринбурге раскрыто убийство арбитражного управляющего Яшина
В Екатеринбурге раскрыли убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России.
Гаджеты
Xiaomi Redmi K30 поступил в продажу
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Музыка
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Здоровье
Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения
В самых маленьких больницах, где число жителей не превышает 30 тыс. человек, будут работать только терапевтическое, хирургическое и отделение сестринского ухода.
Единоборства
Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245
Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Происшествия
У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Политика
Трамп назвал демократов «партией ненависти» за реализацию импичмента
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Демократическую партию «партией ненависти».
Кино
В России снимут хип-хоп мюзикл о жизни Александра Пушкина
Снять фильм «Пророк» о жизни писателя Александра Пушкина в жанре хип-хоп мюзикла планирует продюсер компании «Кинослово» Петр Ануров.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что над снижением ставки по ипотечным кредитам нужно работать, но опасно это делать искусственно.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране
На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Политика
А что, если Россия и Украина не подпишут газовый контракт?
Как сообщала "Русская Весна", на встрече в "нормандском" формате президент России Владимир Путин в стихах предложил Украине скидку на газ.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начали выпускать в России
Вспомним, что недавно в рамках показа обновленного Skoda Rapid сообщили стоимость на компактный кроссовер для России.
Политика
СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400
Происшествия
Восьмилетняя девочка в Воркуте заперла в квартире вора и ушла в школу
Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила в квартиру вора, после чего заперла дверь на ключ и ушла в школу.