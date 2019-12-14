с чего всё началось

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.

Политика Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.

Происшествия Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.

Гаджеты Samsung представил смартфон Galaxy A71 В смартфоне батарею установили на 4000 мАч, и заражается она через USB Type-C. Также в смартфоне оставили 3,5 мм разъём для наушников.

Музыка Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».

Происшествия Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.

Шоу-бизнес Миро назвала Бабкину пластиковой Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».

Футбол Полузащитник «Барселоны» усугубил травму, прокатившись на сноуборде Ожидалось, что 23-летний хавбек вернется на поле в субботу, однако игрок усугубил травму, катаясь на сноуборде, сообщает источник со ссылкой на телеканал TV3.

Происшествия Следком организовал проверку по факту ДТП со школьниками под Пензой Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области начал доследственную проверку по факту ДТП со школьным автобусом, где пострадало шесть человек, по ч. 1 ст. 238 УК РФ, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Экономика Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.

Политика Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.