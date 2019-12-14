Общество
РБКВ Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
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с чего всё началось
Новый Орлеан, США, 14 декабря 2019, 05:59 — REGNUM Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за хаоса, возникшего в результате массированной кибератаки, сообщается 13 декабря в её Twitter.REGNUMвчера в 21:59
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