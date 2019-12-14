с чего всё началось

Как сообщила мэр города Латоя Кантрелл, некоторые службы были вынуждены прекратить работу в целях предосторожности. Кто стоял за кибератакой и когда все системы смогут вернутся к штатному режиму пока неясно.

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Происшествия Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.

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