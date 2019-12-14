Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Новом Орлеане объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки

Как сообщила мэр города Латоя Кантрелл, некоторые службы были вынуждены прекратить работу в целях предосторожности. Кто стоял за кибератакой и когда все системы смогут вернутся к штатному режиму пока неясно.
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Новый Орлеан, США, 14 декабря 2019, 05:59 — REGNUM Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за хаоса, возникшего в результате массированной кибератаки, сообщается 13 декабря в её Twitter
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В Новом Орлеане объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки

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