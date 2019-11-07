Происшествия
КП - КубаньВ Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы в пригороде города-героя.
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Количество пострадавших при взрыве на нефтезаводе в Новороссийске увеличилось до шести
Кубанские новости04:07
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Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Футбол
Отец Черышева сообщил сроки восстановления Дениса
Денис побоялся продолжить игру. Сделали УЗИ, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время.
Sportbox.RU 04:07
Экономика
В Екатеринбурге бизнесмены могут обанкротиться из-за нового налога
Бизнесмены Екатеринбурга боятся новых налогов.
УралПолит.Ru 06:13
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.
РБК 05:37
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
РИА Новости вчера в 05:57
Армия и оружие
Армия Германии оказалась без современных истребителей
RuNews24.ru 01:07
Политика
Россия и Казахстан утвердили государственную границу между странами
Россия и Казахстан утвердили границу между странами, процедура демаркации продолжается, сообщило «РИА Новости».
Дождь 06:37
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Фигурное катание
Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция
Нева Спорт вчера в 07:31
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Интернет
В WhatsApp поменялись настройки приватности
В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Культура
Александр Купцов из сериала «Неотложка» умер после спектакля
Актуальные Новости 06:47
Культура
Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне
Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Здоровье
Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября
Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 04:10
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Здоровье
Обеспеченность врачами и медсестрами в Коми превышает 90 процентов
В республике в этом году снизилось количество врачей, фельдшеров и медсестер, однако уровень обеспеченности медицинскими работниками остался на прежнем уровне из-за общего сокращения численности населения.
ИА БНК 06:46
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК 03:19
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза 05 ноября в 23:06