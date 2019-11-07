7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы в пригороде города-героя.

В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе

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