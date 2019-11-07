На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 09:04 мск.

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

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