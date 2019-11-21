Общество
Российская газетаВ Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации. Все ресурсы горадминистрации привлечены к ликвидации последствий непогоды.
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Энергетики перешли на усиленный режим работы в связи с ураганным ветром в Новороссийске
Наша газета (Новороссийск)вчера в 13:07
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Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию
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В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
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Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
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Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Транспорт
Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички
Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
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«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
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Политика
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ЖКХ
Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска
В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
Авто
Обновленный Chevrolet Trailblazer предлагают дешевле кросса Tracker
Концерн Chevrolet рассекретил ряд подробностей о новом Trailblazer, который будет презентован на домашнем авторынке.
Экономика
«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии
Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Происшествия
В Благовещенске знали о склонности к суициду стрелявшего студента
Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Гаджеты
Новый бестселлер Samsung получил большой аккумулятор
Емкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, как и у Galaxy A70, который также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Согласно утечками, Samsung Galaxy A71 получит экран диагональю 6,7 дюйма с отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея, как у Samsung Galaxy Note10.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы
В видео актер продвигает новые телевизоры Samsung с помощью своего нового фильма — боевика «Шестеро вне закона».
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Футбол
«Васко да Гама» не намерен продлевать аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА
Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
Транспорт
Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД
Еже 24 процента водителей уверены, что люди начнут нарушать ПДД назло инспекторам ГИБДД, что повлечет наложения еще большего количества штрафов.