Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации. Все ресурсы горадминистрации привлечены к ликвидации последствий непогоды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана

ТАССвчера в 12:25

Ветер гнет металл: В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана

КП - Кубаньвчера в 13:46

В Новороссийске управление ГО и ЧС из-за урагана развернуло городской штаб

Кубань 24вчера в 13:45

В Новороссийске объявили режим ЧС

СочиСтрим00:28

Энергетики перешли на усиленный режим работы в связи с ураганным ветром в Новороссийске

Наша газета (Новороссийск)вчера в 13:07

В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана

Россия.Кубаньвчера в 12:43

В Новороссийске из-за ураганного ветра вводят режим ЧС

Кубанские новостивчера в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Ведомости вчера в 07:05
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию

News.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
Авто

Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4

"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня вчера в 01:40
Транспорт

Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Газета.Ru 00:24
Экономика

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
Коммерсантъ 00:55
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
ЖКХ

Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска

В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 00:06
Общество

Архив адмирала Колчака продали на аукционе во Франции за €3 млн

РБК вчера в 19:18
Авто

Обновленный Chevrolet Trailblazer предлагают дешевле кросса Tracker

Концерн Chevrolet рассекретил ряд подробностей о новом Trailblazer, который будет презентован на домашнем авторынке.
Pnzdrive вчера в 23:33
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Благовещенске знали о склонности к суициду стрелявшего студента

Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже.
Известия вчера в 22:57
Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:45
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Известия вчера в 15:53
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости 20 ноября в 22:55
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета вчера в 08:10
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Гаджеты

Новый бестселлер Samsung получил большой аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч, как и у Galaxy A70, который также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Согласно утечками, Samsung Galaxy A71 получит экран диагональю 6,7 дюйма с отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея, как у Samsung Galaxy Note10.
iXBT.com вчера в 23:09
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru вчера в 04:04
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Авто

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:26
Культура

Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы

В видео актер продвигает новые телевизоры Samsung с помощью своего нового фильма — боевика «Шестеро вне закона».
КиноПоиск вчера в 09:06
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Футбол

«Васко да Гама» не намерен продлевать аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА

Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
РИА Новости вчера в 06:49
Транспорт

Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД

Еже 24 процента водителей уверены, что люди начнут нарушать ПДД назло инспекторам ГИБДД, что повлечет наложения еще большего количества штрафов.
Deita.ru вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное