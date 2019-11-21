с чего всё началось

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации. Все ресурсы горадминистрации привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Политика Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.

Армия и оружие Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.

Происшествия Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.