Общество
Российская газетаВ Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации. Все ресурсы горадминистрации привлечены к ликвидации последствий непогоды.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.Российская газета12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Энергетики перешли на усиленный режим работы в связи с ураганным ветром в Новороссийске
Наша газета (Новороссийск)13:07
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой переворота
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Армия и оружие
Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться (Foreign Policy)
Во время недавних войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии, например, американские военные пользовались безопасными базами и сетями тылового обеспечения, которые простираются от территории США до вражеских границ.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Здоровье
В России исследуют медицинскую марихуану
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Общество
Минфин РФ вступился за право покупать алкоголь с 18 лет
В Министерстве финансов РФ выступают против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Технологии
Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5
Армия и оружие
Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков
Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
Происшествия
Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
Шоу-бизнес
Охлобыстин поддержал Асмус после травли из-за откровенной сцены
Актер Иван Охлобыстин заступился за Кристину Асмус, на которую поклонники набросились из-за откровенной сцены в новом фильме «Текст».
Хоккей
«Автомобилист» в овертайме переиграл «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл омский «Авангард» 21 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Найденная в выгребной яме 9-летняя девочка на Кубани впала в кому
Футбол
ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Происшествия
Танкер под флагом Молдавии сел на мель близ Одессы
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель, экипаж от эвакуации отказался, сообщает "Думская".
Общество
Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Авто
Каршеринг YouDrive пополняет автопарк. Не в Петербурге
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Общество
Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев
Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».