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Российская газетаВ Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации. Все ресурсы горадминистрации привлечены к ликвидации последствий непогоды.
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Энергетики перешли на усиленный режим работы в связи с ураганным ветром в Новороссийске
Наша газета (Новороссийск)13:07
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