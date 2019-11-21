Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации. Все ресурсы горадминистрации привлечены к ликвидации последствий непогоды.
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Энергетики перешли на усиленный режим работы в связи с ураганным ветром в Новороссийске

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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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