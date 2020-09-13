В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»
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В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества. Об этом сообщил Следственный комитет.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет сообщил
о возбуждении уголовного дела в отношении депутата городской думы Новороссийска, главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина.
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