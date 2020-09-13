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РБК
РБК

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества. Об этом сообщил Следственный комитет.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет сообщил
 о возбуждении уголовного дела в отношении депутата городской думы Новороссийска, главы местного отделения "Справедливой России" Михаила Ерохина.
Московский Комсомолец05:30
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Кубань 24

Появилось видео задержания депутата «Справедливой России» из Новороссийска

Кубань 2409:00
Кубанские новости

От 100 до 300 тыс. рублей: появились подробности скандала с участием лидера «Справедливой России» в Новороссийске

Кубанские новости07:17
ТАСС

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России» за аферу на 2,1 млн рублей

ТАСС04:48
РБК

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

РБК05:35
Известия

В Новороссийске задержан глава местного отделения «Справедливой России»

Известия05:05
РИА Новости

На депутата городской Думы Новороссийска завели уголовное дело

РИА Новости04:59
КП - Кубань

Депутат-справедливорос в Новороссийске пойман с поличным на взятке

КП - Кубань06:07

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомости10 сентября в 08:43
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
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