Общество

ИА 1-LineИА 1-LineВ Новосибирск прибыл Дмитрий Медведев

По информации с сайта правительства РФ, целью визита является - совещание в Кольцово по вопросу роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране. Также премьер проведет рабочую встречу с губернатором региона - Андреем Травниковым.
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