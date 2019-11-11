Общество
ИА 1-LineВ Новосибирск прибыл Дмитрий Медведев
По информации с сайта правительства РФ, целью визита является - совещание в Кольцово по вопросу роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране. Также премьер проведет рабочую встречу с губернатором региона - Андреем Травниковым.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Дмитрий Медведев проведет совещание в поезде «Новосибирск – Барнаул»
Родные берега (Новосибирск)03:25
В рамках рабочей поездки Дмитрия Медведева в Новосибирск в Кольцово состоится совещание
Континент Сибирь Onlineвчера в 23:29
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
Технологии
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Общество
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева.
Авто
Kia распространила новые изображения серийной Kia Optima
Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которых модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.
Политика
В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет
В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Политика
Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.
Политика
Космодром Восточный недосчитался миллиардов
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода
35-летняя Хилария Болдуин перенесла уже вторую тяжелую потерю за последние семь месяцев.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Общество
Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
Общество
МИД Польши обвинил Netflix в фальсификации истории
МИД Польши обвинил компанию Netflix в фальсификации истории в одном из сериалов. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
Общество
СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей
Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
Гаджеты
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Армия и оружие
Израиль сообщил об уничтожении полевого командира «Исламского джихада»
Израиль заявил, что в результате операции в секторе Газа уничтожен полевой командир запрещенной в России террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
75 лет назад британцы потопили легендарный линкор «Тирпиц»
12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
Наука
Физики впервые показали квантовую природу пептидов
Ученые впервые продемонстрировали квантовое поведение молекул пептидов.
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020
По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.