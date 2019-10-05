Авто
РИА НовостиВ Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
Два года назад о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов. По его словам, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров и сможет поднимать от ста до тысячи килограммов.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.РИА Новости02:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Футбол
«Крылья Советов» победили «Сочи» в матче ЧР, Соболев оформил дубль
Самарские "Крылья Советов" нанесли поражение "Сочи" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:57
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Гаджеты
Realme X2 Pro будет оснащен двумя стереодинамиками с Dolby Atmos
Эксперты отмечают, что текущая линейка Realme X поддерживает Dolby Atmos, но она активируется только при подключении наушников.
OAnews 07:52
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили вчера в 12:39
Политика
Курт Волкер дал показания Конгрессу США
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил перед Палатой представителей Конгресса в рамках расследования по делу об импичменте президента Трампа, сообщает агентство Associated Press.
Дождь вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Наука
Парализованный француз прошел более 100 метров благодаря экзоскелету
Вечерний курьер 13:39
Политика
Медведев: Россия поможет Кубе с зерном и энергоресурсами
Комментируя санкции США, касающиеся ограничения энергопоставок на Кубу, Медведев заявил, что Россия найдет способы помочь острову свободы получать энергоресурсы.
МИР 24 10:02
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Армия и оружие
ВСУ открыли танковый огонь по Саханке на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.
ИА Новороссия 13:28
Гаджеты
Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 01:36
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 00:50
Экология
В Гидрометцентре рассказали об уменьшении зимнего периода в России
В средней полосе России происходит сокращение зимнего периода.
Известия 04:50
Армия и оружие
В Сети появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
В Сети опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами на учениях под Хабаровском.
Экономика сегодня 04:24
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28