Авто
РИА НовостиВ Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
Два года назад о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов. По его словам, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров и сможет поднимать от ста до тысячи килограммов.
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с чего всё началось
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.РИА Новости02:11
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Гендиректор «Локомотива» опроверг поддержку Егорова
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В России заработал геймерский сервис Nvidia GeForce Now
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В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
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Публикация была сделана на фоне скандала с наркотиками, в центре которого оказалась артистка.
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«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
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Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
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Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
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Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
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Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
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Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
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Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
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Lenta.ru 02:42