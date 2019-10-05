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РИА НовостиРИА НовостиВ Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

Два года назад о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов. По его словам, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров и сможет поднимать от ста до тысячи килограммов.
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с чего всё началось

В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.
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Назван город, где начнут собирать первые российские летающие автомобили

URA.Ru02:54

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РИА Новости02:11
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Стали известны детали новых поправок в ПДД в России

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