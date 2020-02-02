Происшествия
Байкал24В Новосибирске обрушилась крыша кафе, где проходила гаражная вечеринка
Трагедия в Новосибирске, где ночью 2 февраля обрушилась крыша кафе. Как уточняют спасатели, обрушившие произошло в раздевалке ночного клуба. В заведении, где в момент обрушения крыши проходила гаражная вечеринка, находились около двухсот человек.
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В новосибирском кафе, где обрушилась крыша, проходила гаражная дискотека — видео
Life.ruвчера в 22:13
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Происшествия
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Происшествия
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По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
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Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
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Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
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Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Армия и оружие
Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля
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Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств
Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств.
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Местные выборы в Донбассе могли бы пройти в октябре 2020 года.
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ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Армия и оружие
National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия
Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
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Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.