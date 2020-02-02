Происшествия

Байкал24Байкал24В Новосибирске обрушилась крыша кафе, где проходила гаражная вечеринка

Трагедия в Новосибирске, где ночью 2 февраля обрушилась крыша кафе. Как уточняют спасатели, обрушившие произошло в раздевалке ночного клуба. В заведении, где в момент обрушения крыши проходила гаражная вечеринка, находились около двухсот человек.
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В новосибирском кафе, где обрушилась крыша, проходила гаражная дискотека — видео

Life.ruвчера в 22:13

«Это жутковатая тусовка — никаких гарантий»: очевидцы о происшествии в кафе Академгородка

НГС00:45

В Новосибирске обрушилась крыша кафе, где проходила гаражная вечеринка

Байкал2400:10

В обрушившемся новосибирском кафе проходила гаражная вечеринка на 200 человек

ТК Звездавчера в 22:32

В помещении Новосибирска, где крыша «похоронила» людей, проводилась гаражная вечеринка

Суть событий02:48

В обрушившемся кафе в Новосибирске проходила гаражная вечеринка

РЕН ТВвчера в 20:35
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Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
Политика

Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
РБК 06:53
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Здоровье

Рошаль оценил организацию школьной медицины на «троечку с минусом»

Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
РИА Новости 31 января в 06:50
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК 04:51
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом.
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия

В Новосибирске задержан организатор вечеринки, где рухнула кровля

По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
РБК Новосибирск 05:25
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС 06:24
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Общество

В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:55
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл аутсайдеру чемпионата Франции

«Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Роберта Морено 29 очков.
Чемпионат вчера в 15:56
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Чемпионат вчера в 19:40
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес

Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Спорт

Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
Комсомольская правда 01:30
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Армия и оружие

Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля

Встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Газета.Ru 07:00
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств.
Газета.Ru 06:34
Политика

На Украине анонсировали выборы в Донбассе осенью 2020 года

Местные выборы в Донбассе могли бы пройти в октябре 2020 года.
Московский Комсомолец 03:38
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Киберспорт

В Dota 2 обнаружили чит, блокирующий появление крипов

Dota2.ru 07:00
Армия и оружие

National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия

Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
РИА Новости 03:12
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
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