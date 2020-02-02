Происшествия

Байкал24Байкал24В Новосибирске обрушилась крыша кафе, где проходила гаражная вечеринка

Трагедия в Новосибирске, где ночью 2 февраля обрушилась крыша кафе. Как уточняют спасатели, обрушившие произошло в раздевалке ночного клуба. В заведении, где в момент обрушения крыши проходила гаражная вечеринка, находились около двухсот человек.
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В помещении Новосибирска, где крыша «похоронила» людей, проводилась гаражная вечеринка

Суть событий02:48

В обрушившемся кафе в Новосибирске проходила гаражная вечеринка

РЕН ТВвчера в 20:35

В Новосибирске обрушилась крыша кафе, где проходила гаражная вечеринка

Байкал2400:10

«Была большая тусовка», - после обрушения крыши в кафе Новосибирска депутат раскрыла подробности

Российский Диалогвчера в 22:33

В обрушившемся новосибирском кафе проходила гаражная вечеринка на 200 человек

ТК Звездавчера в 22:32

В новосибирском кафе, где обрушилась крыша, проходила гаражная дискотека — видео

Life.ruвчера в 22:13

«Это жутковатая тусовка — никаких гарантий»: очевидцы о происшествии в кафе Академгородка

НГС00:45
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
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Россиянин попытался продать ребенка за пять тысяч рублей

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В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition

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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
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В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
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Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
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Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Газета.Ru вчера в 19:43
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Неймар получил жёлтую карточку за издевательский финт

На 38-й минуте матча бразилец был наказан жёлтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт «радуга».
Чемпионат 04:35
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском вчера в 01:19
Общество

Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Российская газета 01:24
Происшествия

Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир

На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
РБК 05:44
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
ТАСС вчера в 17:02
Политика

Песков объяснил увольнение главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту.
Известия 05:40
Армия и оружие

На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
ГЛАС.RU вчера в 04:30
Общество

Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах

В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что гражданам Китая на территории региона предложат помощь в выезде на родину, если они того пожелают.
ТАСС 04:34
Общество

На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР

На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Газета.Ru 05:08
Хоккей

«Адмирал» обыграл по буллитам «Салават Юлаев» в КХЛ

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:45
Кино

В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»

Культуромания 31 января в 03:07
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 06:35
Гаджеты

Сотрудничество с AMD стремительно увеличивает выручку ASRock

Компания ASRock делает ставку на углубление сотрудничества с AMD, и уже по итогам 2019 года смогла получить впечатляющие результаты такой политики.
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Общество

Помпео оценил Парк высоких технологий в Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вдохновлен увиденным в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии и на примере парка становится понятно, "насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире".
РИА Новости 03:57
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru вчера в 08:00
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru вчера в 08:16
Политика

2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Газета.Ru 04:32
Спорт

Сборная России вышла на чемпионат мира по мини-футболу

ТАСС Спорт вчера в 15:45
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv 31 января в 09:38
Авто

Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander

Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.
CarsWeek.ru вчера в 23:19
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