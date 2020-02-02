Происшествия
Байкал24В Новосибирске обрушилась крыша кафе, где проходила гаражная вечеринка
Трагедия в Новосибирске, где ночью 2 февраля обрушилась крыша кафе. Как уточняют спасатели, обрушившие произошло в раздевалке ночного клуба. В заведении, где в момент обрушения крыши проходила гаражная вечеринка, находились около двухсот человек.
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«Была большая тусовка», - после обрушения крыши в кафе Новосибирска депутат раскрыла подробности
Российский Диалогвчера в 22:33
В новосибирском кафе, где обрушилась крыша, проходила гаражная дискотека — видео
Life.ruвчера в 22:13
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Общество
В Ухане за неделю построили больницу из-за коронавируса
В китайском Ухане закончилось строительство новой больницы на 1 тыс. коек для пациентов, больных коронавирусом.
Происшествия
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Политика
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Кино
В российский прокат вышел фильм Сэма Мендеса «1917»
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Здоровье
В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек
Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Общество
«Масло с ветчины»: шеф-повар Кремля не сразу поладил с командой
Был повар Иван, он только пришел. И Жером стоит и говорит: „Иван, принеси мне масло с ветчины“.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Происшествия
В Петербурге горит здание «Лениздата»
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Общество
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Кино
Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии
Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» начались в белорусской деревне Дуличи.
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли три человека
Грузовой автомобиль во Владимирской области сбил участников ДТП, стоявших на проезжей части, три человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 21.40 мск на 207-ом километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе.
Здоровье
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
Общество
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Футбол
Президент «Атлетико» намекнул, почему сорвался трансфер Кавани
Президент «Атлетико» Энрике Сересо обвинил родственников нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани в несостоявшемся трансфере игрока.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая
Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.
Политика
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Армия и оружие
National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия
Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Футбол
Тухель прокомментировал конфликт с Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал неприятный эпизод, произошедший во время замены Килиана Мбаппе.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.