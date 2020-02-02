Происшествия

Байкал24Байкал24В Новосибирске обрушилась крыша кафе, где проходила гаражная вечеринка

Трагедия в Новосибирске, где ночью 2 февраля обрушилась крыша кафе. Как уточняют спасатели, обрушившие произошло в раздевалке ночного клуба. В заведении, где в момент обрушения крыши проходила гаражная вечеринка, находились около двухсот человек.
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В обрушившемся кафе в Новосибирске проходила гаражная вечеринка

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Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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