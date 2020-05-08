В Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, в связи с этим говорить об отмене режима самоизоляции в регионе не приходится. Об этом 8 мая на пресс-конференции в ТАСС полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

В Новосибирске продлят режим самоизоляции после 11 мая

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