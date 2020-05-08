Коронавирус

Сиб.фмСиб.фмВ Новосибирске продлят режим самоизоляции после 11 мая

В Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, в связи с этим говорить об отмене режима самоизоляции в регионе не приходится. Об этом 8 мая на пресс-конференции в ТАСС полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Сергей Меняйло: режим самоизоляции в сибирских регионах будет продлен

Вести.Ru10:03

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

ТАСС02:56

Режим самоизоляции продолжится в Сибири

Телеканал 360°04:12

В Сибири пересмотрят режим самоизоляции

News.ru03:02

Полпред рассказал, по каким правилам будет жить Сибирь после майских праздников

НГС02:05

В Сибири продлят режим самоизоляции

Российская газета05:25

Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным

РИА Новости01:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
6
Политика

Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю

Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 15:31
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
102
Футбол

Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

Soccer.ru 09:14
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
3,4K
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
55
Общество

Озвучены условия для отмены режима самоизоляции в Саратовской области

В Саратовской области 10 мая примут решение о продлении или снятии введенных из-за коронавируса ограничений.
Регион 64 11:10
66
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru 06 мая в 14:35
6
Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
103
Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
61
Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru 15:25
1
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
937
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
68
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
234
Хоккей

Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников

Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM 11:57
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило тысячу

RT на русском 14:21
Здоровье

Еще восемь медиков заразились коронавирусом в Ивановской области

По состоянию на 8 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 653 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 58-ми пациентам.
Частник.Ru 05:57
17
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
279
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,6K
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
355
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
99
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
7
Общество

В Москве вводят новый анализ на COVID-19

В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
8
Общество

Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
12
Общество

Вузы России предложили перенести ЕГЭ на июль-август

Ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.
News.ru 05:17
1
Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
330
Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

Известия 08:03
4
Единоборства

Промоутер Усика: Кремлев не имеет права говорить об Александре

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, жестко ответил генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву, который вызвался помочь Усику и Василию Ломаченко получить российское гражданство, передает Sportbox.
Газета.Ru 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное