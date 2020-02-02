Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое уже извлечены, около 200 человек эвакуировались, сообщили в спасательном ведомстве.

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

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