Происшествия

РБКРБКВ кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое уже извлечены, около 200 человек эвакуировались, сообщили в спасательном ведомстве.
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Двести квадратов ужаса: видео с места обрушения крыши в ночном клубе Новосибирска появилось в сети появилось

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Здание, пристройка к которому обрушилась в Новосибирске, официально было неэксплуатируемым

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В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

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«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
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Китайский коронавирус пришел в Россию

Первые случаи заражения новым коронавирусом из Китая выявили в России.
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Музыка

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Происшествия

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РБК 02:48
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Певица МакSим покидает сцену в связи с состоянием здоровья

Маргаритой Соколовой, продюсером певицы, заявлено, что у МакSим ухудшилось здоровье из-за травм, которые были получены в 2019 году в аварии.
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Здоровье

В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом

Заболевший новым типом коронавируса гражданин Китая, который оказался недоволен качеством медицинской помощи в Забайкальской краевой инфекционной больнице, находится в хороших условиях, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главврача Сергея Юрчука.
РИА Новости 07:24
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro 04:22
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Коммерсантъ вчера в 11:59
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«Ювентус» разгромил «Фиорентину», Роналду оформил дубль с пенальти

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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
РИА Новости 08:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Теннис

Джокович выиграл Australian Open

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Происшествия

Петербуржцы вышли на митинг в защиту обрушившегося СКК

Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).
МР7.ру 05:47
Кино

Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе

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Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
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СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

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Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
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Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
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Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать беременность

В течение нескольких месяцев резидент юмористической программы Comedy Club и телеведущая Марина Кравец скрывала свое интересное положение.
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В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
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Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

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Впервые изучены квантовые свойства частицы нанометрового размера

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В Перми обнаружили нарушения в сауне, где отравились дети

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