Происшествия
Газета.RuВласти назвали причину обрушения кровли в кафе в Новосибирске
Власти Новосибирска назвали причину обрушения кровли пристройки в кафе Новосибирска, где погиб один человек.
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Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Общество
На Урале сняли на видео падение метеора
Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Наука
Химики СПбГУ научились находить фенолы в колбасе и рыбе
Химики СПбГУ из научной группы профессора Андрея Булатова научились находить фенолы в колбасе с помощью витамина В4.
Политика
Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Энергетика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В матче 1-го тура турнира в Катаре московский «Спартак» сыграл с «Ростовом».
Армия и оружие
Армия Сирии нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Армия Сирии нашла большое количество оружия, которое было оставлено боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
WSJ узнала о привязке США ситуации в Израиле к оглашению «сделки века»
WSJ указывает, что США в течение месяца вели переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, рассчитывая заручиться их поддержкой, однако в результате не сумели добиться своего.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Здоровье
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Коронавирус в Китае: почему возникла паника
По данным ВОЗ, на 29 января 2020 года коронавирусом заражены 4593 человека (из них в Китае 4537).
Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск образования тромбов
Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Происшествия
Слепой мужчина попал под машину и прозрел
В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова обрел зрение. Об этом пишет Mirror со ссылкой на местные СМИ.
Футбол
Футбольный клуб Ивана Саввиди хотят исключить из чемпионата Греции
Журналисты канала выяснили, что Иван Саввиди, будучи владельцем ФК ПАОК из Салоников, также владел пакетом акций другого клуба – «Ксанти».