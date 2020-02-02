Власти Новосибирска назвали причину обрушения кровли пристройки в кафе Новосибирска, где погиб один человек.

Власти назвали причину обрушения кровли в кафе в Новосибирске

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