Происшествия

Газета.RuГазета.RuВласти назвали причину обрушения кровли в кафе в Новосибирске

Власти Новосибирска назвали причину обрушения кровли пристройки в кафе Новосибирска, где погиб один человек.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Интерфакс00:30

«Это жутковатая тусовка — никаких гарантий»: очевидцы о происшествии в кафе Академгородка

НГС00:45

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

РИА Новостивчера в 22:54

Четверых людей достали из-под завалов кафе в Новосибирске

РЕН ТВвчера в 18:37

МЧС предупреждало о необходимости очистки крыш от снега накануне ЧП в новосибирском кафе

ТАССвчера в 20:28

Новосибирские медики прооперировали пострадавших при обрушении крыши кафе

Вести Новосибирск01:26

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске

Life.ruвчера в 20:50
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Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru вчера в 09:08
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК 31 января в 14:42
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Здоровье

Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Индии

News.ru 00:25
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском 02:33
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС вчера в 19:58
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета вчера в 16:14
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM вчера в 04:21
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Наука

Химики СПбГУ научились находить фенолы в колбасе и рыбе

Химики СПбГУ из научной группы профессора Андрея Булатова научились находить фенолы в колбасе с помощью витамина В4.
МР7.ру 31 января в 08:29
Политика

Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 31 января в 10:07
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В матче 1-го тура турнира в Катаре московский «Спартак» сыграл с «Ростовом».
Чемпионат вчера в 11:51
Армия и оружие

Армия Сирии нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Армия Сирии нашла большое количество оружия, которое было оставлено боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны.
Военное дело 00:49
Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
Политика

WSJ узнала о привязке США ситуации в Израиле к оглашению «сделки века»

WSJ указывает, что США в течение месяца вели переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, рассчитывая заручиться их поддержкой, однако в результате не сумели добиться своего.
РБК 02:24
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 31 января в 10:37
Здоровье

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета вчера в 08:39
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 02:28
Здоровье

Коронавирус в Китае: почему возникла паника

По данным ВОЗ, на 29 января 2020 года коронавирусом заражены 4593 человека (из них в Китае 4537).
ТурДом 02:30
Происшествия

Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Газета.Ru 02:11
Здоровье

Названы продукты, снижающие риск образования тромбов

Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Shraibikus News вчера в 08:38
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

Слепой мужчина попал под машину и прозрел

В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова обрел зрение. Об этом пишет Mirror со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 00:09
Футбол

Футбольный клуб Ивана Саввиди хотят исключить из чемпионата Греции

Журналисты канала выяснили, что Иван Саввиди, будучи владельцем ФК ПАОК из Салоников, также владел пакетом акций другого клуба – «Ксанти».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 01:31
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