Происшествия

REGNUMREGNUMВ МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения. Об этом сообщили ТАСС в отделе ГО и ЧС Советского района Новосибирска.
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Назван собственник здания кафе в Новосибирске, где рухнувшая крыша убила девушку

Сиб.фм00:40

Появился список фамилий пострадавших при обрушении крыши в Академгородке

НГСвчера в 22:55

СМИ опубликовали фамилии пострадавших и погибшей в кафе новосибирского Академгородка

Вести Новосибирск00:44

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Интерфакс00:30

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

ТАСС00:30

Четверых людей достали из-под завалов кафе в Новосибирске

РЕН ТВвчера в 18:37

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

РИА Новостивчера в 22:54
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Общество

NYT сообщила о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

РБК вчера в 20:59
Общество

В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 01:14
Кино

Съемки нового сезона «Сватов» начались в Белоруссии

В белорусской деревне Дуличи начались съемки нового сезона популярного сериала «Сваты».
Экономика сегодня вчера в 12:34
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Общество

Студента в Карелии госпитализировали с подозрением на коронавирус

Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков рассказал, что в больницу доставлен студент из Китая с подозрением на коронавирус.
News.ru вчера в 06:33
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия вчера в 07:00
Шоу-бизнес

«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Passion.ru вчера в 07:00
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 31 января в 01:55
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Гаджеты

В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite

ToDay News Ufa 30 января в 06:43
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 31 января в 10:07
Спорт

Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости 31 января в 07:07
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
РИА Новости вчера в 06:48
Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

RT на русском 00:31
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru вчера в 18:16
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
РЕН ТВ 31 января в 00:07
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
Музыка

Девять амурчан пойдут на концерт «Арии» бесплатно

ИА Порт Амур вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Телепрограмма вчера в 02:42
Происшествия

В Кемерово задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке

Сотрудники уголовного розыска задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке после оглашения приговора, в подъезде одного из домов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости вчера в 02:14
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru вчера в 19:32
Политика

Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Российская газета 31 января в 09:52
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой

При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Российская газета вчера в 23:40
Футбол

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Российская газета вчера в 02:16
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:16
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