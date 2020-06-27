Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо». Против госпожи Цветковой возбуждено уголовное дело о распространении порнографии.
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В Москве задержали более 30 протестующих в поддержку активистки Цветковой

РБК11:02

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ10:56

В Москве задержали более 30 участников пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

Дождь09:37

В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой

Московский Комсомолец10:02

В Москве начались задержания на пикетах в поддержку Юлии Цветковой

Говорит Москва09:59

В Москве задержали сторонников обвиненной за рисунки с вагинами художницы

Lenta.ru10:31

«ОВД-Инфо»: в Москве и Петербурге задержали 40 участников акции в поддержку Цветковой

Медиазона11:03
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком

Территория новостей 02:09
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Общество

ВЦИОМ прогнозирует явку на голосовании по Конституции 52,6%

Как сообщил собеседник "Ъ", ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования за — 73,6%.
Коммерсантъ 08:23
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Политика

Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом

Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
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Футбол

«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»

RT на русском 10:17
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Космос

Маск показал масштабные фотографии топливных баков Starship

Фотографии баков позволяют лучше представить себе масштабы корабля – на вершине баков можно заметить две фигурки рабочих, напоминающих муравьев, забравшихся на банку из-под пива.
Хайтек+ вчера в 07:29
Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
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Армия и оружие

Исследователи нашли самые северные артиллерийские батареи времен войны

Научная группа комплексной экспедиции Северного флота в ходе анализа космических снимков обнаружила места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны в районе полуострова Таймыр, сообщила пресс-служба флота.
РИА Новости 10:54
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Наука

Нейросеть научили определять музыку по телодвижениям исполнителей

Исследователи Массачусетского технологического института научили нейросеть определять музыку по телодвижениям исполнителей.
Ferra 11:23
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
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Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
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Наука

Ученые смогли напечатать клинок из дамасской стали на 3D-принтере

Как пишет издание, группе ученых с помощью лазерного 3D-принтера, использующего сплавы никеля, титана и железа в виде порошка для аддитивной печати удалось воссоздать подобие дамасской стали ― многослойный образец стальной болванки с чередующимися слоями мягкой и прочной стали.
ИА Красная Весна 10:15
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02
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Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
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Кино

Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой

В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Единоборства

Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC

В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ

Российская газета 06:57
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Футбол

Роналдо был лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Но Феномена обошел Клозе

На победном ЧМ-2002 Роналдо стал лучшим бомбардиром с 8 мячами, а на ЧМ-2006 поразил ворота соперников трижды.
Спорт-Экспресс 07:18
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
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Гаджеты

Huawei и Honor в РФ распродают устройства со скидками до 50%

Несколько дней Huawei и Honor в РФ распродают устройства со скидками до 50% в рамках акции с названием «Летний киберпонедельник».
Astera 11:12
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Общество

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
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Происшествия

Свыше 30 человек задержали после пятничного рейда на Рубинштейна

DP.RU 09:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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