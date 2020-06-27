В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо». Против госпожи Цветковой возбуждено уголовное дело о распространении порнографии.

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

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