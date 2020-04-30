Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
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с чего всё началось
Начальница участковых УМВД Новосибирска Устинова уволена со службы за требование от своих подчиненных выполнять план по задержаниям нарушителей режима самоизоляции, информация опубликована
 каналом «Омбудсмен полиции».
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Главу участковых Новосибирска уволили за требование штрафовать нарушителей COVID-изоляции

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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
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Общество

В Пензенской области вводится масочный режим

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