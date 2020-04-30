с чего всё началось

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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