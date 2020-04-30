Происшествия
РИА НовостиВ Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей этой сотрудницы.
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с чего всё началось
Начальница участковых УМВД Новосибирска Устинова уволена со службы за требование от своих подчиненных выполнять план по задержаниям нарушителей режима самоизоляции, информация опубликована каналом «Омбудсмен полиции».Полит.ру07:56
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