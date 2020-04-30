с чего всё началось

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей этой сотрудницы.

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Экономика «Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам «Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.

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