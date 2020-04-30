с чего всё началось

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей этой сотрудницы.

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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