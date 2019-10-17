Происшествия

РБКРБКВ Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru. Как уточняет издание, тело девушки обнаружили в женском туалете.
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