В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

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