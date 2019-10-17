Происшествия
Lenta.ruСтаршеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
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Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM 04:19
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Армия и оружие
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
Взгляд.ру 04:01
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Спорт
В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб
В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Lenta.ru 06:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Армия и оружие
Нацики обстреляли блокпост ВСУ: двое военнослужащих ранены
Два ВСУшника получили ранения в результате обстрела националистами блокпоста в Золотом-4.
Новостной фронт 07:07
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству организовать проведение регулярных исследований того, как молодежь ведет себя в интернете.
Телеканал 360° вчера в 14:40
Единоборства
Конор Макгрегор назвал имя следующего соперника
Discover24 06:07
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика
Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета
Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста, сообщила РИА Новости член совета Ева Меркачева.
РИА Новости 07:01
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Единоборства
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Московский Комсомолец 05:44
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко заявил, что сотрудники ФСБ пытались добиться от него показаний на руководителя СК Александра Бастрыкина.
РБК 06:54