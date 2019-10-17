Происшествия
РИА НовостиВ Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета. Следователи возбудили уголовное дело.
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Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Единоборства
Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника
Ирландский боец смешанных боевых искусств, Экс-чемпион UFC в 2-х весовых категориях Конор Макгрегор планирует провести свой следующий бой в декабре текущего года.
Нур 04:04
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Футбол
На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники
РЕН ТВ вчера в 20:40
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.
Discover24 02:49
Общество
В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка
В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.
Известия вчера в 17:49
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК 15 октября в 14:46
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument вчера в 04:08
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Авто
В РФ поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного премиального кроссовера Lexus RX.
Тарантас Ньюс 15 октября в 09:42
Энергетика
«Роснефть» открыла в Бразилии новое месторождение газа
Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в результате поисково-разведочных работ в бассейне Солимойнс в Бразилии открыла новое газовое месторождение.
REGNUM 02:47
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Общество
Бывший баскетболист сборной России Домани получил 6 лет колонии
Бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани был приговорен к 6 годам колонии общего режима.
Sportbox.RU вчера в 12:59
Политика
В администрации президента Зеленского перепутали Латвию с Литвой
Сотрудники Администрации президента Украины Владимира Зеленского, ведущие страницу "Офис президента Украины" в Facebook, назвали Литвой Латвию — страну, в которой Зеленский находился 16 октября нынешнего года с официальным визитом.
Sputnik Эстония 03:45
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru вчера в 08:04
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34