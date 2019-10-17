В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета. Следователи возбудили уголовное дело.

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

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