Коронавирус
Коммерсантъ НовосибирскВ Новосибирске умер пятый пациент с коронавирусом
В Новосибирской области скончался еще один человек, которому ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает региональный оперштаб. Мужчине было 73 года: из области он никуда не выезжал, с ранее заболевшими не контактировал.
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Второй умерший от коронавируса в Новосибирской области: мужчине было 32 года
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