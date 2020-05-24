Коронавирус
ИА Красная Весна«Праздник слабоумия» — пользователи Сети о вечеринке в центре Новосибирска
Вечеринка, сопровождаемая танцами, песнями и громкой музыкой, прошла на площади Ленина. «Праздник непослушания» собрал больше сотни участников. Пользователи Сети выразили свое возмущение по поводу поведения развлекающихся граждан в период пандемии.
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Религия
Мусульмане Урала отмечают Ураза-Байрам
В связи с ситуацией с COVID-19 представители ведущих конфессий Среднего Урала на время действующих ограничений меняют традиции богослужения.
Вести Урала вчера в 22:50
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Технологии
Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца
Люди, которые часто употребляют в свой рацион рыбу и другие омега-3 продукты, имели низкое содержание триглицеридов и крупных частиц липопротеинов.
Evo-rus.com вчера в 11:24
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Общество
В Астраханской области за сутки коронавирусом заболело 153 человека
На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 1501 пациент с коронавирусом. Прирост заболеваемости за сутки составил 153 человека.
ГТРК Лотос 02:58
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Общество
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов. Выявлено сразу 30 инфицированных.
Эхо Москвы вчера в 15:01
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Наука
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Во имя науки В начале 1960-х годов в СССР создавали систему сверхглубоких скважин.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Политика
Пресса Чехии: Россия не имеет права требовать от нас вечной благодарности за освобождение
Романцов считает, что Россия не имеет права навязывать остальному миру свою трактовку истории Второй мировой войны и требовать вечной благодарности за освобождение от нацизма.
Военное обозрение 02:56
Политика
Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета
Ровно 70 лет назад коммунистическое правительство Китая предложило Тибету стать автономией в составе КНР.
Взгляд.ру 03:20
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета 22 мая в 09:15
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00