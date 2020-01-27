Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая

Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
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Режим ЧС ввел в Новосибирске мэр Локоть

VN.RUвчера в 22:36

Мэрия Новосибирска объявила режим ЧС из-за снега, признав ситуацию «критической»

Тайга.инфовчера в 21:52

В Новосибирске ввели режим ЧС после обильных снегопадов

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Мэр Новосибирска объявил режим чрезвычайной ситуации

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В Новосибирске введен режим ЧС

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Мэр не справился с уборкой дорог от снега и ввел ЧС

Сибкрай.ruвчера в 23:31

Режим ЧС ввели из-за сильных снегопадов в Новосибирске

Новосибирские новости01:34
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Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
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Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

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Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

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В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян

Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
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В Омской области пять человек погибли, отравившись метанолом

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«Билайн» начнет продавать SIM-карты на AliExpress

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Астрономы обнаружили «звезду-вампира»

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Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
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Игрок в EVE Online продал космический корабль за $40 тысяч

Один из игроков в EVE Online продал редкий космический корабль за миллион PLEX (внутриигровая валюта), что эквивалентно $40 тысячам.
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В Dota 2 вышел патч 7.24: убрали святыни и добавили общий тайник

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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань

В комитете по здравоохранению провинции Хайнань сообщили о первой жертве коронавируса - от пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина.
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ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
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Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

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В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу

В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
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Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ).
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Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

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Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
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С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
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Motorola выпустит 5G-версию своей «раскладушки» Razr

Пользователи пока еще не получили ни одного «живого» смартфона Razr от Motorola, а компания уже работает над его преемником, который будет поддерживать сети нового стандарта – 5G.
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Анатолий Евгеньевич Локоть
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, с апреля 2014 года мэр Новосибирска, депутат Государственной думы от фракции КПРФ четвёртого, пятого и шестого созывов. С февраля 2006 года - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. С 27 мая 2017 года - член Президиума Центрального комитета КПРФ.
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