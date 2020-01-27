Общество
Газета.RuВ Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
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с чего всё началось
«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года», — указывается в заявлении администрации города.RT на русском02:07
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Мэрия Новосибирска объявила режим ЧС из-за снега, признав ситуацию «критической»
Тайга.инфовчера в 21:52
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