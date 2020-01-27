Общество

Газета.RuГазета.RuВ Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
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«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года», — указывается в заявлении
 администрации города.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель, с апреля 2014 года мэр Новосибирска, депутат Государственной думы от фракции КПРФ четвёртого, пятого и шестого созывов. С февраля 2006 года - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. С 27 мая 2017 года - член Президиума Центрального комитета КПРФ.
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