с чего всё началось

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Общество Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.

Происшествия Полиция подтвердила смерть Брайанта и его дочери Джианны Смерть Брайанта правоохранители подтвердили сразу, а затем стали поступать данные, что в геликоптере вместе с баскетболистом находились еще, по меньшей мере, четыре человека.

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Здоровье Путь в прошлое Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.

Технологии Рогозин показал сборку ракет-носителей «Союз» Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором можно понаблюдать за процессом сборки ракет-носителей «Союз-2».

Общество Мэр Екатеринбурга сказал, когда появится вторая ветка метро Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал сегодня во время встречи со студентами в УрФУ о предварительных сроках появления второй ветки метро.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Общество Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Общество Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Политика ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Общество Орнитолог усомнился, что бесснежная зима опасна для птиц Руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» Александр Сорокин обсудил с ИА НСН предупреждение финского эколога Кимма Сааринена о том, что бесснежная зима может привести к тому, что лето будет без комаров.