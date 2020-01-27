Общество

Газета.RuГазета.RuВ Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
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Как сообщает
 пресс-центр мэрии Новосибирска, такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности горадминистрации.
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Российский государственный и политический деятель, с апреля 2014 года мэр Новосибирска, депутат Государственной думы от фракции КПРФ четвёртого, пятого и шестого созывов. С февраля 2006 года - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. С 27 мая 2017 года - член Президиума Центрального комитета КПРФ.
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