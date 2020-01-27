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Газета.RuВ Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности горадминистрации.Российская газета01:51
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Мэрия Новосибирска объявила режим ЧС из-за снега, признав ситуацию «критической»
Тайга.инфовчера в 21:52
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