с чего всё началось

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Общество Застряли в Китае: амурчане не могут вернуться домой из Хэйхэ Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов.

Происшествия Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.

Общество Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.

Общество Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Политика Песков объяснил, почему правительство Медведева подало в отставку Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства на фоне новых оценок и задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.

Здоровье Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.

Общество Назван вероятный источник китайского коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Общество Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.