Общество
RT на русскомВ Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
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с чего всё началось
«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года», — указывается в заявлении администрации города.RT на русском02:07
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Мэрия Новосибирска объявила режим ЧС из-за снега, признав ситуацию «критической»
Тайга.инфовчера в 21:52
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