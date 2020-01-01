Общество

RT на русскомRT на русскомВ Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось
«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года», — указывается в заявлении
 администрации города.
RT на русском02:07

Подробнее о событии

В Новосибирске введен режим ЧС

КП - Новосибирск01:08

В Новосибирске ввели режим ЧС после обильных снегопадов

ТАСС00:37

Режим ЧС ввел в Новосибирске мэр Локоть

VN.RUвчера в 22:36

Мэр Новосибирска объявил режим чрезвычайной ситуации

Вести Новосибирск00:15

Мэр не справился с уборкой дорог от снега и ввел ЧС

Сибкрай.ruвчера в 23:31

Не справились со снегом: в Новосибирске режим ЧС

REGNUM00:35

Мэрия Новосибирска объявила режим ЧС из-за снега, признав ситуацию «критической»

Тайга.инфовчера в 21:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:02
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 25 января в 17:30
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике

По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Газета.Ru 04:29
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Snob.ru 24 января в 15:51
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей нашли

АМИТЕЛ 02:07
Фигурное катание

В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Известия вчера в 20:55
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова устроила огненный девичник в Москве без сестры

Певица Ольга Бузова отметила день рождения в кругу своих подруг в Москве.
Gazeta.SPb 04:35
Происшествия

В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

В Оренбургской области двое 13-летних подростка погибли в результате обвала породы со снегом.
Газета.Ru 03:16
Политика

Песков не подтвердил отставку Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку помощника главы государства Владислава Суркова, передает "Эхо Москвы".
Газета.Ru 25 января в 03:54
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Финансы

Официальный курс доллара повысился на 53 копейки, евро — на 49

Курс доллара повысился на 53,49 копейки, составив 62,338 рубля (61,8031 рубля на 25 января).
Банки.ру 04:30
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
МедиаПоток 00:44
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 02:15
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Политика

Пушков объяснил американцам, зачем Украина нужна США

Пушков отметил, что у американских интернет-пользователей из-за его сообщения в Twitter завязалась бурная дискуссия на тему того, «нужна ли США Украина и найдет ли ее большинство американцев на карте».
Взгляд.ру 03:48
Экономика

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 20 человек.
РБК 25 января в 01:26
Происшествия

Появилось видео с места крушения вертолёта Коби Брайанта

В Сети появилась видеозапись с места крушения вертолёта, в котором находился легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант.
Чемпионат вчера в 16:18
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Общество

В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа

Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.
АБН вчера в 16:53
Футбол

Роналдиньо: «Мартинелли напоминает Роналдо»

Soccer.ru 04:24
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

ТАСС 04:55
Футбол

«Реал» возглавил таблицу Примеры впервые за 100 дней

ProstoProSport 00:06
Политика

В Раде допустили увольнение Авакова из-за развала дела Шеремета

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский допустил увольнение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в случае развала уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Lenta.ru 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Евгеньевич Локоть
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, с апреля 2014 года мэр Новосибирска, депутат Государственной думы от фракции КПРФ четвёртого, пятого и шестого созывов. С февраля 2006 года - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. С 27 мая 2017 года - член Президиума Центрального комитета КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное