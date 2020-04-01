Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 марта, две женщины с отрицательными результатами тестов были выписаны из больницы.
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Десятый случай коронавируса в Новосибирской области. Девушка вернулась из Италии

Бердск онлайнвчера в 23:28

Десятого пациента с коронавирусом выявили в Новосибирской области

Вести Новосибирсквчера в 23:33

Количество зараженных коронавирусом новосибирцев выросло

Тайга.инфовчера в 23:39

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года: стало известно о десятой заболевшей

КП - Новосибирсквчера в 23:43

Нидерланды или Италия: десятая заболевшая в Новосибирске

Сибкрай.ruвчера в 23:53

Десятый случай коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

АиФ Новосибирсквчера в 23:47

Новый случай коронавируса в Новосибирске: что известно о десятом заболевшем – подробно

Сиб.фм02:11
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Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Общество

Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления

Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.
РИА Калмыкия вчера в 13:59
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Газета.Ru 02:15
Происшествия

В Удмуртии под наблюдением медиков находятся более 1,3 тыс. человек

Ижевск, 31 марта 2020, 10:27 — REGNUM Число граждан, которые находятся под наблюдением медиков в связи с угрозой распространения коронавируса, в Удмуртии увеличилось за сутки до 1 368 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
REGNUM вчера в 03:27
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Известия 02:24
Авто

Subaru приостановит производство в Японии из-за коронавируса

Автоновости дня 02:16
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Футбол

«Лестер» заинтересовался Коутиньо

«Лестер Сити» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport.es.
Чемпионат вчера в 12:39
Экономика

Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок

Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Новости Архангельска 29.ru 01:20
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Политика

Минобороны: призывники-2020 попадут к местам службы не раньше 20 мая

Призывников, а призыв в России объявлен с 1 апреля, отправят к местам службы не раньше 20 мая.
Вести.Ru вчера в 09:40
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

РИА Новости вчера в 19:49
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета 30 марта в 23:20
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Власти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
NewInform вчера в 22:21
Общество

Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина

Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
FlashNord вчера в 04:19
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

МВД Украины больше не даст разрешение на рейсы для эвакуации украинцев

Министерство внутренних дел Украины больше не даст согласие на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, заявил глава МВД Арсен Аваков.
РИА Новости 02:28
Общество

Сирены воют в Новосибирске 1 апреля: МЧС просит не паниковать

В сообщениях дикторы призывают остаться население дома. В МЧС просят население соблюдать спокойствие и не паниковать.
АиФ Новосибирск 01:32
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Экономика

Ростовскую область освободили от погашения кредита на 2020 год

Спикер Заксобрания Дона Александр Ищенко сообщил о том, что Ростовскую область освободили от погашения бюджетного кредита в этом году.
Южный Федеральный 02:37
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 29 марта в 14:46
Транспорт

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
ТАСС вчера в 15:47
Экономика

В России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Lenta.ru вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.
Чемпионат вчера в 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
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