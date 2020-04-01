На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 марта, две женщины с отрицательными результатами тестов были выписаны из больницы.

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

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