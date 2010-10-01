Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 марта, две женщины с отрицательными результатами тестов были выписаны из больницы.
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Десятый случай коронавируса в Новосибирской области. Девушка вернулась из Италии

Бердск онлайнвчера в 23:28

Десятого пациента с коронавирусом выявили в Новосибирской области

Вести Новосибирсквчера в 23:33

Количество зараженных коронавирусом новосибирцев выросло

Тайга.инфовчера в 23:39

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года: стало известно о десятой заболевшей

КП - Новосибирсквчера в 23:43

Нидерланды или Италия: десятая заболевшая в Новосибирске

Сибкрай.ruвчера в 23:53

Десятый случай коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

АиФ Новосибирсквчера в 23:47

Десятый случай коронавируса зарегистрирован в Новосибирске

Новосибирские новости01:04
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Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) 30 марта в 18:12
Шоу-бизнес

Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале

В Коммунарку певец попал на прошлой неделе с обширной пневмонией.
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Общество

США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Известия 00:06
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье

Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19

Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19 Правительство сможет вводить особый порядок работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России при ЧС или пандемии.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Технологии

Microsoft переименует Office 365 в Microsoft 365

Актуальные Новости вчера в 06:35
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:29
Игры

В 2021 году состоится релиз Resident Evil

МонаВиста вчера в 14:26
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 15:44
Здоровье

Названы признаки того, что вы уже переболели коронавирусом

Специалисты считают, что люди, у которых появился только этот симптом, могут быть одними из главных распространителей коронавируса, при этом они сами не понимают, что заражены.
Live24 вчера в 13:20
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 30 марта в 11:43
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Армия и оружие

Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение

Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
ГЛАС.RU 30 марта в 07:08
Армия и оружие

Эксперт рассказал, привлекут ли армию к контролю режима самоизоляции

Контроль над соблюдением режима самоизоляции во время эпидемий и стихийных бедствий не входит в функции Вооруженных сил РФ, это прерогатива других структур, рассказал РИА Новости известный военный эксперт Виктор Мураховский.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета вчера в 08:37
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Здоровье

Министр здравоохранения Омской области Вьюшков ушел в отставку

Как сообщил Городу55 источник в областном правительстве, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку.
Город55.ру 01:12
Музыка

Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет.
Известия вчера в 21:07
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Экономика

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
ТАСС 01:18
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 30 марта в 11:36
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