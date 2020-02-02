с чего всё началось

По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. «На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления», — указано в сообщении ведомства.

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