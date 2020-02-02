Происшествия

РБК НовосибирскРБК НовосибирскВ Новосибирске задержан организатор вечеринки, где рухнула кровля

По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. «На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления», — указано в сообщении ведомства.
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с чего всё началось
«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
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