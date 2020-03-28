«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении. Как отмечается, тесты имеют очень высокую чувствительность: -10 во второй степени.

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

Общество Италия побила рекорд по суточной смертности от коронавируса 969 пациентов умерли за последние сутки от коронавируса в Италии, суммарное число погибших составило 9134, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Авто Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Происшествия В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Общество Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.

Здоровье Врачи установили время сохранения коронавируса в организме Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.

Происшествия Выявлены махинации с поставками препарата от коронавируса Часть препаратов, найденных в «Альфега», была, по выявленным данным, отправлена производителем именно в тольяттинскую больницу и Сибирский центр ФМБА.

Общество В России представлен препарат для лечения коронавируса Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

Общество Бронирования в санаториях РФ приостановят до 1 июня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение приостановить с 28 март до 1 июня бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

Энергетика В США и Европе отказываются от саудовской нефти В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.