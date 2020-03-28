Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении. Как отмечается, тесты имеют очень высокую чувствительность: -10 во второй степени.
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Тест на коронавирус за 90 минут зарегистрировали в Новосибирске

Тайга.инфо05:14

Новосибирская тест-система позволяет поставить диагноз по коронавирусу за полтора часа

Вести Новосибирск05:04

В России зарегистрировали новую систему диагностики COVID-19

Интерфакс04:13

Новую тест-систему для определения коронавируса зарегистрировали в России

Известия04:32

В Новосибирске зарегистрировали тест-систему для выявления COVID-19

РИА Новости04:31

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

RT на русском04:48

В Сибири научились тестировать коронавирус за 90 минут

Konkretno.ru04:10
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Общество

Италия побила рекорд по суточной смертности от коронавируса

969 пациентов умерли за последние сутки от коронавируса в Италии, суммарное число погибших составило 9134, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Московский Комсомолец вчера в 12:48
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Религия

Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб

Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
РБК 08:29
Авто

Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео

Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая.
Tvoe-avto.com 03:50
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва вчера в 10:35
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
REGNUM 07:42
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
РИА Новости 08:37
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости вчера в 13:23
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Вечерняя Москва 06:33
Происшествия

Выявлены махинации с поставками препарата от коронавируса

Часть препаратов, найденных в «Альфега», была, по выявленным данным, отправлена производителем именно в тольяттинскую больницу и Сибирский центр ФМБА.
Коммерсантъ вчера в 14:26
Общество

В России представлен препарат для лечения коронавируса

Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
BFM.ru 08:35
Общество

Бронирования в санаториях РФ приостановят до 1 июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение приостановить с 28 март до 1 июня бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.
Москва 24 26 марта в 18:51
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

На Кубани отменили автобусы между городами и районами

Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Деловая газета. Юг 04:22
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Политика

Турция остановила авиасообщение со всеми странами

Власти Турции объявили о приостановке авиасообщения со всеми иностранными государствами в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.
Национальная служба новостей вчера в 17:47
Здоровье

Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Журналистская правда вчера в 09:36
Здоровье

Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов

Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
НТВ 07:51
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