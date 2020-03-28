Коронавирус
RT на русскомВ Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении. Как отмечается, тесты имеют очень высокую чувствительность: -10 во второй степени.
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Новосибирская тест-система позволяет поставить диагноз по коронавирусу за полтора часа
Вести Новосибирск05:04
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Общество
Италия побила рекорд по суточной смертности от коронавируса
969 пациентов умерли за последние сутки от коронавируса в Италии, суммарное число погибших составило 9134, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Религия
Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб
Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
Авто
Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео
Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина
В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад
Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Происшествия
Выявлены махинации с поставками препарата от коронавируса
Часть препаратов, найденных в «Альфега», была, по выявленным данным, отправлена производителем именно в тольяттинскую больницу и Сибирский центр ФМБА.
Общество
В России представлен препарат для лечения коронавируса
Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Общество
Бронирования в санаториях РФ приостановят до 1 июня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение приостановить с 28 март до 1 июня бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
На Кубани отменили автобусы между городами и районами
Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Энергетика
В США и Европе отказываются от саудовской нефти
В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Политика
Турция остановила авиасообщение со всеми странами
Власти Турции объявили о приостановке авиасообщения со всеми иностранными государствами в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.
Здоровье
Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Здоровье
Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов
Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.