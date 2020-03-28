Коронавирус
МедиаПотокВ России зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
Массовый выпуск новых тестов в России начнется с понедельника. Производить будут по тысяче наборов за неделю. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания впервые зафиксирована в конце 2019 года в городе Ухань в Центральном Китае.
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Новосибирская тест-система позволяет поставить диагноз по коронавирусу за полтора часа
Вести Новосибирск05:04
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