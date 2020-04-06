Общество
Любимый городВ Новосибирской области число банкротств выросло на четверть
В Новосибирской области число банкротств выросло на четверть. Об этом сообщили в арбитражном суде. За первый квартал 2020 года в Новосибирской области увеличилось число банкротов.
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Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Происшествия
РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин
Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Общество
В Приморье с сегодняшнего дня начали работать электронные пропуска
В Приморском крае пропускная система официально начала действовать сегодня.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56
Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Армия и оружие
Стрелков рассказал об упущенном Россией шансе победить Украину без ввода армии
Военный конфликт между Россией и Украиной неизбежен, в 2014 году Москва упустила шанс победить Киев без задействования своих армейских частей.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
ЖКХ
В Минстрое пояснили мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
В Минстрое России пояснили временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги.
Единоборства
Глава UFC заявил, что арендует частный остров для проведения боев
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что он близок к завершению сделки по организации боев на частном острове, включая турнир UFC 249.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Кино
Появился трейлер нового мультсериала автора «Времени приключений»
Netflix опубликовал полноценный трейлер нового мультсериала «Полуночная проповедь» (The Midnight Gospel), соавтором которого выступил создатель «Времени приключений» Уорд Пенделтон.
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Общество
Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
Экс-игрок «Локомотива» Алиев пожаловался на симптомы коронавируса
Бывший футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что у него поднялась температура и появился кашель.
Экономика
Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса
Ряд продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5 - 20%.
Общество
«Спортмастер» закрывает все магазины
«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.
Политика
СБ ООН определился с датой заседания по коронавирусу
Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса намечено на 9 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Политика
Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Происшествия
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Политика
Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте
Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте.
Единоборства
Шлеменко рассказал, что помирился с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о завершении конфликта с Александром Емельяненко.