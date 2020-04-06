В Новосибирской области число банкротств выросло на четверть. Об этом сообщили в арбитражном суде. За первый квартал 2020 года в Новосибирской области увеличилось число банкротов.

В Новосибирской области число банкротств выросло на четверть

Общество Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.

Финансы Курс доллара опустился ниже 76 рублей В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.

Происшествия РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Экономика Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".

Общество В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.

Общество Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске «В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.

Экономика Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество «Спортмастер» закрывает все магазины «Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Происшествия У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус «В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.