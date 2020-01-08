Происшествия
Вести.RuВ Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Армия и оружие
В Иране подтвердили нанесение удара по базе США в Ираке
Футбол
«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро
Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
Армия и оружие
Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США
Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Наука
Итоги года в биологии и медицине
Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Политика
Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Экономика
Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото
Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Авто
В России автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
Российских автомобилистов в 2020 году ждет много нововведений — от введения электронных паспортов на транспортные средства до получения госномеров в автосалоне.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Гаджеты
OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой
OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
Футбол
Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
Армия и оружие
Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Здоровье
Вечно холодные ноги: шесть привычек, которые «убивают» иммунитет
Медики из Германии объяснили, какие привычки нужно пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
Экономика
Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА испытают на «летающей лаборатории» Ил-76
Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) - приводит "Интерфакс" слова источника.
Гаджеты
В Сети показали дизайн нового iPhone SE 2
Армия и оружие
Названы использованные Ираном ракеты для удара по военным США
Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Общество
На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Политика
В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.