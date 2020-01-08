Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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В пожаре на вещевом рынке в Искитиме могли погибнуть люди

Сибкрай.ru01:33

Центральный рынок загорелся в Искитиме

Тайга.инфовчера в 23:58

Пожар в торговом комплексе под Новосибирском локализован на площади 3,5 тыс. кв. м

ТАСС01:52

Появилось видео пожара в ТК в Новосибирской области

РИА Новости02:21

«Морги открыты»: тролли пугают соцсети пожаром в Искитиме и сравнивают его с «Зимней вишней»

КП - Новосибирск03:55

30 человек спаслись из огромного пожара на рынке в центре Искитима

Вести Новосибирсквчера в 23:47

В центре Искитима сгорел торговый комплекс, спаслись 30 человек: подробности ЧП

НГСвчера в 23:46
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Происшествия

В Киеве уточнили число погибших в крушении самолета в Иране украинцев

Lenta.ru 03:28
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Армия и оружие

В Иране подтвердили нанесение удара по базе США в Ираке

Евразия Daily вчера в 19:06
Футбол

«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро

Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 01:46
Армия и оружие

Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США

Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Lenta.ru 03:18
Наука

Итоги года в биологии и медицине

Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Наука и жизнь 04 января в 19:01
Политика

Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета

Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
REGNUM 04:08
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Экономика

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Коммерсантъ 02:40
Авто

В России автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

Российских автомобилистов в 2020 году ждет много нововведений — от введения электронных паспортов на транспортные средства до получения госномеров в автосалоне.
ToDay News Ufa 06 января в 01:53
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Гаджеты

OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой

OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
The GEEK вчера в 19:35
Футбол

Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
РБК вчера в 07:29
Армия и оружие

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Интерфакс 02:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Здоровье

Вечно холодные ноги: шесть привычек, которые «убивают» иммунитет

Медики из Германии объяснили, какие привычки нужно пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Medical Note вчера в 08:00
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
РИА Новости 03:00
Экономика

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
Ведомости вчера в 02:57
Армия и оружие

Двигатель для ПАК ДА испытают на «летающей лаборатории» Ил-76

Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) - приводит "Интерфакс" слова источника.
Военное обозрение 03:36
Гаджеты

В Сети показали дизайн нового iPhone SE 2

ToDay News Ufa вчера в 16:48
Армия и оружие

Названы использованные Ираном ракеты для удара по военным США

Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Lenta.ru 02:43
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 03:39
Общество

На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран

Эхо Москвы 03:04
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК вчера в 05:03
Политика

В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 02:51
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
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