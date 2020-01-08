В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Наука Итоги года в биологии и медицине Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Экономика Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.

Авто В России автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году Российских автомобилистов в 2020 году ждет много нововведений — от введения электронных паспортов на транспортные средства до получения госномеров в автосалоне.

Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Экономика Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.

Армия и оружие Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.