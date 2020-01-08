Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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30 человек спаслись из огромного пожара на рынке в центре Искитима

Вести Новосибирсквчера в 23:47

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

РИА Новости00:53

Торговый комплекс горит в Новосибирской области

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Центральный рынок загорелся в Искитиме

Тайга.инфовчера в 23:58

«Один мужчина забежал на крышу»: в Искитиме горит вещевой рынок

КП - Новосибирск00:54

В центре Искитима сгорел торговый комплекс, спаслись 30 человек: подробности ЧП

НГСвчера в 23:46

Центральный рынок горит в Искитиме

Сиб.фмвчера в 23:35
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Армия и оружие

Военные базы США в Ираке подверглись ракетной атаке

Военно-воздушная база Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля в Ираке, на которых дислоцированы военнослужащие США, подверглись ракетной атаке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Происшествия

Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737, разбившегося в среду в Тегеране.
ТАСС 00:39
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Происшествия

Американские СМИ: Украинский самолет был сбит ракетой Ирана

В СМИ появилась информация, что украинский пассажирский самолет, который потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, якобы был сбит ракетой Ирана.
РЕН ТВ вчера в 23:25
Армия и оружие

На западе Ирака уничтожен американский беспилотник

Avia.pro 06 января в 07:33
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

РИА Новости вчера в 17:14
Гаджеты

В Сети рассекретили дизайн нового iPhone SE 2

ToDay News Ufa вчера в 16:48
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 04 января в 19:01
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Армия и оружие

Иран пригрозил ударами по территории США

Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
Эхо Москвы 01:08
Здоровье

Ученые рассказали, что аспирин может вызывать кровоизлияние в мозг

Ученые из Чан Гункского университета (Тайвань) совместно с учеными из США провели исследование, в ходе которого выяснили, даже небольшие дозы аспирина способны вызывать кровоизлияния в мозг.
Южный Федеральный вчера в 03:11
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Хоккей

«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»

«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 06 января в 18:38
Политика

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Общество

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал вчера в 04:59
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 09:10
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие

В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 01:06
Шоу-бизнес

Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина

В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Вести Подмосковья вчера в 22:45
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Вести.Ru вчера в 17:35
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 02:53
Гаджеты

Nokia возродит легендарный телефон

Классическую модель телефона Nokia возродят, выпуском новинки займется компания HMD Global, которая пообещали провести презентацию до конца января 2020 года.
Sibnet Новости 06 января в 07:18
Общество

Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Красная весна вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон

После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
News.ru вчера в 10:53
Наука

Искусственный интеллект настроили на рак груди

Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
News.ru 06 января в 01:13
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
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