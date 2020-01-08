Происшествия
РИА НовостиВ Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Армия и оружие
Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США
По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
Армия и оружие
Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Происшествия
В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме
Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Происшествия
Сына сатирика Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Теннис
Мария Шарапова потерпела поражение на старте турнира в Брисбене
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Брисбене, уступив американке Дженнифер Брэди, - 6/3, 1/6, 6/7(3). За 2 часа 14 минут матча 147-я ракетка мира, 32-летняя Шарапова, один раз взяла подачу соперницы, совершила восемь эйсов и 11 двойных ошибок.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Футбол
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Происшествия
Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Кино
Вышел трейлер фильма «Тимми Фейл: Допущены ошибки» от Disney
Студия Walt Disney Studios выпустила трейлер приключенческой фэнтези драмы "Тимми Фейл: Допущены ошибки", снятую оскороносным сценаристом и режиссером Томом МакКарти ("Вверх", "В центре внимания").
Хоккей
«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 января
Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» платят по две тысячи рублей за мат
Отвечая на один из вопросов, Сергей Ткачев рассказал, что в команде действует система штрафов за ненормативную лексику - 2000 рублей за мат.
Здоровье
Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Футбол
СМИ узнали о готовности «Шальке» заплатить €15 млн за игрока «Ростова»
По информации узбекского издания, «Шальке» предложил за Шомуродова €15 млн, в том числе €5 млн в виде бонусов за достижения футболиста в немецком клубе.
Наука
Брусничный сок понижает давление
Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток
Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
Экономика
В России выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе
Российские экономисты из Научно-исследовательского финансового института выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.